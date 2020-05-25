Мужчину осудили за жестокое убийство помощника депутата Заксобрания Ростовской области
Осуждённый Владимир Самсонов и убитый Михаил Бакланов.
Убийце помощника депутата Законодательного собрания Ростовской области вынесли приговор. Владимира Самсонова признали виновным в жестокой расправе над Михаилом Баклановым, а также в надругательстве над его девушкой. Заседание прошло в Пролетарском районном суде города.
Бакланов на общественных началах работал помощником донского парламентария Евгения Бессонова. Кровавая драма, потрясшая весь регион, произошла в ночь на 1 июня 2019 года. Михаил, его возлюбленная и Самсонов находились в квартире в переулке Суздальском. Компания распивала спиртное. Когда градус алкоголя в крови стал выше, обвиняемый начал приставать к девушке. Михаил стал заступаться за неё, чем взбесил Самсонова. Тот достал травматический пистолет «Гроза-04С» и два раза выстрелил в голову оппоненту. От травм потерпевший скончался на месте. Затем, угрожая оружием девушке, злоумышленник надругался над ней.
Закончив, Самсонов оттащил тело приятеля в ванну и попытался отрезать ему голову. Пока он был занят, его жертва смогла сбежать и вызвать полицию. Владимира задержали на месте преступления.
Видео допроса Владимира Самсонова.
В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».
- Приговором суда ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.