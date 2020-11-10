Мужчине, укравшему у жительницы Таганрога телефон, дали восемь лет «строгача»

В Ростовской области осудили мужчину, который незаконно проник в чужое домовладение и украл у женщины телефон. Его обвинили по статье «Разбой».Согласно материалам дела, 24 марта 2020 года около половины шестого утра осуждённый залез в дом №20 на улице Котляра. Пока хозяйка спала, мужчина стащил со стала её телефон «Redmi 7А» (стоимостью около пяти тысяч рублей). Внезапно женщина проснулась, тогда злоумышленник стал угрожать очнувшейся женщине: закрыл рот рукой и направил на потерпевшую оружие. После этого обвиняемый скрылся с похищенным имуществом.Приговор уже вступил в законную силу.