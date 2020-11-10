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Мужчине, укравшему у жительницы Таганрога телефон, дали восемь лет «строгача»

Мужчине, укравшему у жительницы Таганрога телефон, дали восемь лет «строгача»
В Ростовской области осудили мужчину, который незаконно проник в чужое домовладение и украл у женщины телефон. Его обвинили по статье «Разбой».

Согласно материалам дела, 24 марта 2020 года около половины шестого утра осуждённый залез в дом №20 на улице Котляра. Пока хозяйка спала, мужчина стащил со стала её телефон «Redmi 7А» (стоимостью около пяти тысяч рублей). Внезапно женщина проснулась, тогда злоумышленник стал угрожать очнувшейся женщине: закрыл рот рукой и направил на потерпевшую оружие. После этого обвиняемый скрылся с похищенным имуществом.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Разбой», - сообщили в прокуратуре Таганрога. - Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

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