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Мужчина, судимый за убийство, ограбил знакомого в Ростовской области

Мужчина, судимый за убийство, ограбил знакомого в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области мужчина ограбил своего знакомого. Об этом стало известно 1 января.

Обвиняемый пришёл в гости к другу. Мужчины выпивали, и хозяин квартиры уснул. Тогда его товарищ взял телевизор, деньги и попытался уйти. В этот момент потерпевший проснулся и попытался вора остановить, но подозреваемый оттолкнул его и убежал.

Полицейские вскоре задержали злоумышленника. В отношении 37-летнго мужчины возбудили дело по статье «Грабёж». По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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