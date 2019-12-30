Мужчина, судимый за убийство, ограбил знакомого в Ростовской области



В Волгодонске Ростовской области мужчина ограбил своего знакомого. Об этом стало известно 1 января.



Обвиняемый пришёл в гости к другу. Мужчины выпивали, и хозяин квартиры уснул. Тогда его товарищ взял телевизор, деньги и попытался уйти. В этот момент потерпевший проснулся и попытался вора остановить, но подозреваемый оттолкнул его и убежал.



Полицейские вскоре задержали злоумышленника. В отношении 37-летнго мужчины возбудили дело по статье «Грабёж». По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.