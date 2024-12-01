Мужчина, спасая свое имущество, погиб во время пожара в Ростовской области

Фото: МЧС Ростовской области

В Ростовской области произошло трагическое происшествие. В результате пожара, произошедшего в СНТ «Фиалка» в городе Каменске-Шахтинском, погиб местный житель. Мужчина пытался спасти своё имущество, но, к сожалению, не смог выбраться из огня.Днем жители дома № 30 на улице Абрикосовой включили электрический обогреватель и вышли во двор. Внезапно произошло возгорание, и начался пожар. Увидев пламя, мужчина, не раздумывая, бросился в горящее строение, чтобы спасти свой мотоцикл. Его супруга тем временем побежала за помощью.К несчастью, 48-летний житель получил отравление угарным газом и скончался на месте происшествия.- Сотрудники пожарной службы потушили огонь на площади 15 квадратных метров, - сообщили в управлении МЧС по региону.