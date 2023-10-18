Мужчина получил ожоги при пожаре на складе в Ростове

Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели продолжают тушить пожар по повышенному рангу на окраине Ростова. За несколько часов борьбы с огнем к ликвидации возгорания еще не приблизились.Пожар случился на улице 1-й Луговой около полудня. Загорелись склады с поликарбонатом. Пожару был объявлен второй ранг опасности. Площадь составляет порядка 500 квадратных метров. Рядом с местом пожара перекрыли дорогу в обоих направлениях. Машины не двигаются от остановки общественного транспорта «Портовой терминал» до завода «Юг Руси».Во время тушения спасатели предотвратили детонацию, не дав перекинуться огню на баллоны с сероводородом, которые стояли возле очага возгорания.В результате пострадал мужчина. Его с ожогами увезли в больницу. Тушение продолжается.