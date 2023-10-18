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Мужчина получил ожоги при пожаре на складе в Ростове

Мужчина получил ожоги при пожаре на складе в Ростове
Спасатели продолжают тушить пожар по повышенному рангу на окраине Ростова. За несколько часов борьбы с огнем к ликвидации возгорания еще не приблизились.

Пожар случился на улице 1-й Луговой около полудня. Загорелись склады с поликарбонатом. Пожару был объявлен второй ранг опасности. Площадь составляет порядка 500 квадратных метров. Рядом с местом пожара перекрыли дорогу в обоих направлениях. Машины не двигаются от остановки общественного транспорта «Портовой терминал» до завода «Юг Руси».

Во время тушения спасатели предотвратили детонацию, не дав перекинуться огню на баллоны с сероводородом, которые стояли возле очага возгорания.

В результате пострадал мужчина. Его с ожогами увезли в больницу. Тушение продолжается.
Фото: ГУ МЧС по РО.
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