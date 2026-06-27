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Мужчина погиб в искореженной после ДТП с автобусом и кроссовером машине на Дону

Мужчина погиб в искореженной после ДТП с автобусом и кроссовером машине на Дону
Смертельная авария с участием легкового автомобиля, кроссовера и пассажирского автобуса произошла днем 27 июня на автодороге Матвеев-Курган – Успенское. В результате столкновения водитель отечественной легковушки оказался зажат в салоне, получив травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным, водитель автомобиля «Лада Приора», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил касательное столкновение с кроссовером «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 58-летний мужчина.
От удара «Ладу» вынесло на полосу встречного движения, где она на высокой скорости врезалась в пассажирский автобус «Хайгер». За его рулем был 46-летний водитель.

После чего «Лада Приора» и автобус «Хайгер» съехали в правый кювет. К сожалению, водитель «Лады Приоры» скончался на месте ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины данной аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
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