Мужчина погиб в искореженной после ДТП с автобусом и кроссовером машине на Дону

Фото: Госавтоинспекция РО

Смертельная авария с участием легкового автомобиля, кроссовера и пассажирского автобуса произошла днем 27 июня на автодороге Матвеев-Курган – Успенское. В результате столкновения водитель отечественной легковушки оказался зажат в салоне, получив травмы, несовместимые с жизнью.По предварительным, водитель автомобиля «Лада Приора», нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил касательное столкновение с кроссовером «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 58-летний мужчина.От удара «Ладу» вынесло на полосу встречного движения, где она на высокой скорости врезалась в пассажирский автобус «Хайгер». За его рулем был 46-летний водитель.После чего «Лада Приора» и автобус «Хайгер» съехали в правый кювет. К сожалению, водитель «Лады Приоры» скончался на месте ДТП.Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства и причины данной аварии.