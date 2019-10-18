Мужчина погиб под колёсами иномарки в Батайске



Фото: gazetaingush.ru

В Батайске под колёсами иномарки погиб мужчина. ДТП произошло около девяти часов вечера 21 октября на улице Энгельса.



По предварительным данным, в районе дома № 353 под колёса «Киа Рио» неожиданно попал пешеход. Управлявший иномаркой 53-летний мужчина не смог резко затормозить. В результате легковушка сбила батайчанина.

- 44-летний пострадавший скончался на месте происшествия до приезда «скорой», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



В ГИБДД добавили, что по факту аварии начата проверка, устанавливают все обстоятельства ДТП.