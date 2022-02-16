Мужчина на «Киа» погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Фото: МВД по Воронежской области.

На трассе М-4 «Дон» в смертельную аварию попал 33-летний водитель иномарки. ДТП случилось вечером 17 февраля в Воронежской области.Предварительно известно, что мужчина на «Киа Сид» направлялся из Ростова в Москву. Он не выдержал безопасную дистанцию в потоке машин и врезался в попутный МАН. От удара иномарку сильно покорежило. От нее осталась только груда металла.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в аварии на месте погиб водитель иномарки. Его 30-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.