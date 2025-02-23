Мужчина избил пассажира в автобусе в Таганроге

Фото: соцсцети.

В Таганроге Ростовской области неадекватный мужчина избил пассажира. Об этом в социальных сетях сообщили свидетели 22 февраля.По словам очевидцев, незнакомец зашел в автобус №6. Ему не понравилось, что колено одного мужчины мешает ему пройти. Тогда неадекват начал браниться на пассажира. После он набросился на него с кулаками. Конфликту пытались помешать водитель и женщина. Однако мужчина не остановился.Испугавшись, пассажирка позвонила в полицию. Водителю удалось пинками выгнать неадеквата из автобуса.