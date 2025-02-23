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Мужчина избил пассажира в автобусе в Таганроге

Мужчина избил пассажира в автобусе в Таганроге
В Таганроге Ростовской области неадекватный мужчина избил пассажира. Об этом в социальных сетях сообщили свидетели 22 февраля.

По словам очевидцев, незнакомец зашел в автобус №6. Ему не понравилось, что колено одного мужчины мешает ему пройти. Тогда неадекват начал браниться на пассажира. После он набросился на него с кулаками. Конфликту пытались помешать водитель и женщина. Однако мужчина не остановился. 

Испугавшись, пассажирка позвонила в полицию. Водителю удалось пинками выгнать неадеквата из автобуса. 
Фото: соцсцети.
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