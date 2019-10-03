Мужчина был госпитализирован после пожара в Ростовской области



В Мартыновском районе Ростовской области мужчина пострадал при пожаре. Происшествие случилось в посёлке Нагорном 6 октября около 13 часов. Горел частный дом на улице Полевой.



- Возгорание произошло в одной из квартир на площади два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники.



Спасатели успели вытащить из огня 40-летнего мужчину. Он надышался продуктами горения и с отравлением был доставлен в больницу. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.