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Мужчина был госпитализирован после пожара в Ростовской области

Мужчина был госпитализирован после пожара в Ростовской области
В Мартыновском районе Ростовской области мужчина пострадал при пожаре. Происшествие случилось в посёлке Нагорном 6 октября около 13 часов. Горел частный дом на улице Полевой.

- Возгорание произошло в одной из квартир на площади два квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники.

Спасатели успели вытащить из огня 40-летнего мужчину. Он надышался продуктами горения и с отравлением был доставлен в больницу. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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