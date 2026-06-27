Мусорный контейнер горит на 1-й Майской в Ростове-на-Дону

Фото: Donday

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями возгорания на улице 1-й Майской. Кадры публикует портал DonDay.Согласно информации, полученной от очевидцев, инцидент произошел в дневное время 27 июня по адресу: 1-я Майская, 47. Возгорание началось с мусорного контейнера. Отмечается, что попытки связаться с пожарной службой оказались безрезультатными из-за возникших технических сбоев в работе мобильной связи.- Жители пытаются справиться с огнем самостоятельно, однако дозвониться по номеру 112 не получается из-за плохой связи, — поделилась одна из подписчиц.Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о проблемах с сотовой связью в Ростове, зафиксированное в течение дня 27 июня.