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Мусор горел в подвале девятиэтажки в Таганроге

Мусор горел в подвале девятиэтажки в Таганроге
В Таганроге в подвале девятиэтажки на улице Сергея Лазо, 1/2 произошел пожар. Происшествие случилось днем 8 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает donday.ru со ссылкой на источник, на первом этаже этого дома находится супермаркет «Магнит», и подвал относится к нему. Примерно в 15:00 там загорелся мусор.

Прибывшие на место спасатели потушили его за несколько минут. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. В происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС РФ
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