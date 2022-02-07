Мусор горел в подвале девятиэтажки в Таганроге

Фото: МЧС РФ

В Таганроге в подвале девятиэтажки на улице Сергея Лазо, 1/2 произошел пожар. Происшествие случилось днем 8 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.Как сообщает donday.ru со ссылкой на источник, на первом этаже этого дома находится супермаркет «Магнит», и подвал относится к нему. Примерно в 15:00 там загорелся мусор.Прибывшие на место спасатели потушили его за несколько минут. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. В происшествии никто не пострадал.