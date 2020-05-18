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Мотоциклист получил травмы при ДТП в Ростове-на-Дону

Мотоциклист получил травмы при ДТП в Ростове-на-Дону
В результате ДТП один человек получил травмы в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на проспекте Космонавтов около 7 часов 20 мая.

В районе дома № 2-в столкнулись «Фольксваген Поло», за рулем которого был 83-летний водитель, и мотоцикл «Кавасаки», которым управлял 34-летний мужчина. От удара автомобиль отскочил на бордюр. Как отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, двухколёсный транспорт не был зарегистрирован, и его владелец не имел прав на езду.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы и доставлен в больницу. К счастью, благодаря тому, что он был в шлеме, ему удалось избежать тяжёлых последствий происшествия.

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