Мотоциклист из Ростовской области погиб в аварии под Москвой

Под Москвой жертвой ДТП стал 36-летний мотоциклист из Ростовской области. Александр Шевцов погиб в городе Подольске Московской области. Трагедия случилась на улице Правды 30 октября около 17 часов.Как сообщило УМВД России по Подольску, таксист на «Фольксвагене Поло» столкнулся с красным мотоциклом «Сузуки». Несмотря на то, что байкер был в шлеме и экипировке, он скончался на месте происшествия от полученных травм.По словам свидетелей, мотоциклист ехал по главной дороге. На светофоре он повернул направо, когда на главную дорогу выехала иномарка. Александр увидел, что таксист его не пропускает, и положил мотоцикл на бок. На скорости байкер зацепил бампер машины и пролетел еще около 50 метров. Мужчина ударился головой между задней и передней дверьми автомобиля. «Скорую» он не дождался, скончавшись на месте происшествия.Александр Шевцов родился в хуторе Авилов Константиновского района Ростовской области. В Подольск мужчина приехал на заработки. Друзья погибшего разыскивают его родственников. Правоохранителям удалось связаться с тетей Александра, однако его тело она пока не забрала.