Московский священник пропал по дороге из Ростова в Воронеж



Священнослужитель московского храма апостола Фомы бесследно исчез по дороге из Ростова в Воронеж. О том, где находится 51-летний Владимир Стрельбицкий, ничего не известно с 1 ноября.



Информацию о пропаже регента распространили в соцсетях. По данным одного из поисковых отрядов, священник из Москвы приехал на выходные к своей племяннице в Ростов. Обратно в столицу мужчина отправился 31 октября. В тот день около 17 часов на автовокзале он сел в автобус, идущий в столицу. С тех пор на связь отец Владимир не выходил.



В поисковом движении «Альтернатива» сообщили, что по дороге в Москву священнослужитель собирался выйти в Воронеже. Там он хотел посетить один из монастырей, но какой именно, неизвестно.



Тревогу забили прихожане московского храма, когда 4 ноября дирижёр хора певчих не пришёл на службу.



Ранее в Воронежской области регент никогда не бывал. Близкие и друзья полагают, что он мог потеряться в незнакомом регионе.



В день, когда священник уехал из Ростова, он был одет в чёрные брюки, кофту и жилетку, на ногах у него были сланцы. С собой мужчина взял тёмно-серый рюкзак.



Родные надеются на помощь очевидцев. Всех, кто видел Владимира Стрельбицкого или знает что-нибудь о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8-800-550-71-40.