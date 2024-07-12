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Момент смертельного ДТП Ростовской области попал на видео

Момент смертельного ДТП Ростовской области попал на видео
Момент смертельного ДТП Ростовской области попал на видео. Массовая авария в Чертковском районе произошла 11 июля на пункте взимания платы.

На записи видно, как грузовик «Газон Некст», за рулём которого был 51-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара «Лада» врезалась в стоящие перед ней машины — «Хавал», «Киа Рио» и «Киа Сид». «Газон Некст» опрокинулся на бок, а «Лада» превратилась в груду металлолома.

В результате ДТП погибли 56-летний водитель отечественной легковушки и его 49-летняя жена, а также их 11-летний сын. Кроме того, травмы получили 41-летний водитель «Хавала» и 49-летняя пассажирка.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Расследование находится под контролем прокуратуры Ростовской области.

Фото: УГИБДД по Ростовской области
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