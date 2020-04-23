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Молодой пассажир мотоцикла погиб в столкновении с «Нивой» в Ростовской области

Молодой пассажир мотоцикла погиб в столкновении с «Нивой» в Ростовской области
В Ростовской области в аварии погиб пассажир мотоцикла. ДТП произошло в городе Донецке вечером 25 апреля.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Нивы Шевроле» на улице Горького, поворачивая во двор, не уступил дорогу мотоциклу. В результате произошло столкновение.
- В результате ДТП мотоциклист был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Его 24-летний пассажир погиб.

В ГИБДД рассказали, что водитель двухколёсного транспорта был в шлеме, а пассажир - без. По факту происшествия проводится проверка.



В ДТП погиб 24-летний парень.

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