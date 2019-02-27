Молодая девушка пострадала в ДТП в Ростовской области: видео



При ДТП в Таганроге пострадала 19-летняя девушка. Авария произошла на улице Петровской около 10 часов 28 февраля.



По второстепенной дорогое двигалась 57-летняя женщина за рулём «Киа Сирато». Она не уступила дорогу «Хендай Солярис» под управлением 19-летней автоледи. Увидев, что вот-вот столкнётся с другой машиной, девушка дёрнула руль, пытаясь избежать аварии. В результате она врезалась в лестницу, ведущую ко входу одного из зданий.



- Она получила травмы и была доставлена в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.



