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Молодая девушка пострадала в ДТП в Ростовской области: видео

Молодая девушка пострадала в ДТП в Ростовской области: видео
При ДТП в Таганроге пострадала 19-летняя девушка. Авария произошла на улице Петровской около 10 часов 28 февраля.

По второстепенной дорогое двигалась 57-летняя женщина за рулём «Киа Сирато». Она не уступила дорогу «Хендай Солярис» под управлением 19-летней автоледи. Увидев, что вот-вот столкнётся с другой машиной, девушка дёрнула руль, пытаясь избежать аварии. В результате она врезалась в лестницу, ведущую ко входу одного из зданий.

- Она получила травмы и была доставлена в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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