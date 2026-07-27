Многоэтажку повредило во время воздушной атаки на Ростов

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В Пролетарском районе Ростова во время воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом. Об этом 27 июля сообщил глава города Александр Скрябин.Для жильцов пострадавшей многоэтажки организуют пункт временного размещения. Там подготовят спальные места, горячие напитки и питание.Кроме того, к месту направили автобусы, которые будут использовать в качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных жителей.В Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуют находиться в помещениях и не подходить к окнам.