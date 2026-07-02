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Многодетная семья из Ростовской области осталась без крова из-за пожара

Многодетная семья из Ростовской области осталась без крова из-за пожара
В городе Миллерово Ростовской области 1 июля произошёл пожар, который лишил семью крыши над головой. Инцидент случился на улице Набережная.

Согласно информации от регионального управления МЧС, огонь сначала охватил навес, а затем быстро распространился на всё строение. К счастью, благодаря оперативным действиям матери, все члены семьи смогли покинуть дом и не получили травм.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили возгорание, охватившее территорию в 90 квадратных метров. В операции участвовали 11 специалистов и пять единиц спецтехники.
Фото: МЧС РО
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