Многодетная семья из Ростовской области осталась без крова из-за пожара

Фото: МЧС РО

В городе Миллерово Ростовской области 1 июля произошёл пожар, который лишил семью крыши над головой. Инцидент случился на улице Набережная.Согласно информации от регионального управления МЧС, огонь сначала охватил навес, а затем быстро распространился на всё строение. К счастью, благодаря оперативным действиям матери, все члены семьи смогли покинуть дом и не получили травм.Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили возгорание, охватившее территорию в 90 квадратных метров. В операции участвовали 11 специалистов и пять единиц спецтехники.