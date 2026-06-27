Минувшей ночью воздушную атаку отразили над 6 муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки, которая произошла в ночь на 27 июня. По его данным, силами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты над территорией шести населенных пунктов региона и акваторией Таганрогского залива.Как уточнил глава региона, цели были ликвидированы в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. Также объекты ПВО были сбиты в четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском. Последние фрагменты или цели были зафиксированы и нейтрализованы в Таганрогском заливе.- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском, а также в Таганрогском заливе, — сообщил Юрий Слюсарь.На данный момент официальной информации о пострадавших среди гражданского населения или наличии разрушений на земле не поступало. Ведется работа по уточнению всех обстоятельств инцидента.