Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Минувшей ночью воздушную атаку отразили над 6 муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом

Минувшей ночью воздушную атаку отразили над 6 муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки, которая произошла в ночь на 27 июня. По его данным, силами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты над территорией шести населенных пунктов региона и акваторией Таганрогского залива.

Как уточнил глава региона, цели были ликвидированы в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. Также объекты ПВО были сбиты в четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском. Последние фрагменты или цели были зафиксированы и нейтрализованы в Таганрогском заливе.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском, а также в Таганрогском заливе, — сообщил Юрий Слюсарь.

На данный момент официальной информации о пострадавших среди гражданского населения или наличии разрушений на земле не поступало. Ведется работа по уточнению всех обстоятельств инцидента.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика