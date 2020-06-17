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Минивэн столкнулся с «ГАЗелью» в Ростовской области

Минивэн столкнулся с «ГАЗелью» в Ростовской области
В городе Донецке минивэн с иностранными номерами столкнулся с «ГАЗелью». ДТП произошло 19 июня на улице Украинское шоссе.

По предварительным данным, мужчина на «Тойоте Альфард» пошёл на обгон, когда водитель «ГАЗели» объезжал стоявший на обочине грузовик с включённым аварийным сигналом. В результате «ГАЗель» и «Тойота» столкнулись. Удар был такой силы, что оба транспортных средства откинуло на обочину.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

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