Минивэн столкнулся с «ГАЗелью» в Ростовской области

В городе Донецке минивэн с иностранными номерами столкнулся с «ГАЗелью». ДТП произошло 19 июня на улице Украинское шоссе.По предварительным данным, мужчина на «Тойоте Альфард» пошёл на обгон, когда водитель «ГАЗели» объезжал стоявший на обочине грузовик с включённым аварийным сигналом. В результате «ГАЗель» и «Тойота» столкнулись. Удар был такой силы, что оба транспортных средства откинуло на обочину.В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения.