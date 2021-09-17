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Мать с ребенком пострадали в ДТП под Ростовом

Мать с ребенком пострадали в ДТП под Ростовом
Под Ростовом столкнулись две иномарки. Авария произошла утром 21 сентября на Северном подъезде к городу.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Митсубиси MX-S» в районе 8-го километра начал обгонять попутные авто. Он выехал на «встречку» и увидел двигающийся на него «Хендай Акцент». Автомобилист не успел перестроиться на свою полосу и столкнулся со встречной машиной. От удара «Акцент» отбросило на обочину. Обе иномарки получили механические повреждения.

- В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок, - рассказали в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба».

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. Прибывшие медики госпитализировали 36-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Акцента», и ее восьмилетнего сына. Водитель японской легковушки от госпитализации отказался.
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