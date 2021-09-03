Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Машину священника, устроившего «пьяное» ДТП в центре Ростова, объявили в розыск

Машину священника, устроившего «пьяное» ДТП в центре Ростова, объявили в розыск
Автомобиль, на котором священник устроил «пьяное» ДТП в центре Ростова, объявили в розыск. Старенькая «Митсубиси ASX» оказалась в федеральной базе автомобильных номеров, находящихся в розыске. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Владельцем «Митсубиси ASX» по-прежнему является Димитрий Кивилиди. Каким образом машина священника оказалась в розыске, достоверно неизвестно. Возможно, кто-то украл номера или иномарку угнали.

Напомним, Дмитрий Кивилиди прославился на всю Ростовскую область в январе 2017 года. Подвыпивший священник сел за руль и устроил в переулке Халтуринском аварию с участием восьми авто.

В результате ДТП пострадали женщина и восьмилетний мальчик. Оба были пассажирами Дмитрия Кивилиди. Несмотря на это, священнослужитель попытался скрыться с места ДТП, но толпа свидетелей не дала ему сбежать.

История массового ДТП получила широкий общественный резонанс. Кивилиди тогда был клириком Благовещенского греческого храма Ростова, и митрополит Меркурий отстранил его от служений. Однако ненадолго. Уже через два года он стал настоятелем православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи, а про совершенное ДТП в состоянии алкогольного опьянения и вовсе забыли.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.