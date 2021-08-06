Майор после ДТП скончался в военном госпитале Ростовской области

В военном госпитале Ростовской области умер 35-летний майор, попавший в аварию. ДТП случилось около 6 часов утром 30 июля на трассе Новочеркасск - Каменоломни.В то утро начальник штаба учебного центра воинской части поселка Кадамовского Алексей Н. вышел с работы и сел в «ВАЗ-2107». Он находился на пассажирском сиденье. Водитель легковушки не проехал и 10 километров, как потерял управление. Автомобиль на скорости съехал с дороги и врезался в дерево.Основной удар пришелся справа - на Николая. Его госпитализировали в первый военный госпиталь в Новочеркасске с переломами ребер и других костей, разрывами внутренних органов и черепно-мозговой травмой. В медучреждении мужчина впал в кому. Врачи боролись за его жизнь больше недели. Однако спасти военнослужащего не удалось. Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался, так и не придя в сознание. Тело майора оставили в местном морге до вскрытия.