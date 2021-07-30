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Магазин в центре Таганрога горел дважды за сутки

Магазин в центре Таганрога горел дважды за сутки
Фото: Продуктовый магазин на улице Свободы, 29.

В Таганроге дважды за сутки горел один из магазинов. Досталось продуктовой лавке в центре города, на улице Свободы, 29.

В магазине то и дело замыкает электропроводку. По этой причине произошел пожар сначала рано утром 2 августа, затем - около 15:30 в тот же день. Таким образом, за день сгорело порядка семи квадратов помещения. К счастью, обошлось без жертв.

По этому адресу находится магазин-склад «ИванКа». Это торговая сеть продовольственных универсамов в Таганроге. Таких в городе восемь, поэтому для жителей они узнаваемы.

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