Магазин в центре Таганрога горел дважды за сутки

Фото: Продуктовый магазин на улице Свободы, 29.

В Таганроге дважды за сутки горел один из магазинов. Досталось продуктовой лавке в центре города, на улице Свободы, 29.В магазине то и дело замыкает электропроводку. По этой причине произошел пожар сначала рано утром 2 августа, затем - около 15:30 в тот же день. Таким образом, за день сгорело порядка семи квадратов помещения. К счастью, обошлось без жертв.По этому адресу находится магазин-склад «ИванКа». Это торговая сеть продовольственных универсамов в Таганроге. Таких в городе восемь, поэтому для жителей они узнаваемы.