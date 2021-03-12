Крупный пожар в районе ЖК «Красный Аксай» в Ростове потушили
В Ростове потушили крупное возгорание в районе ЖК «Красный Аксай». Возгорание случилось 16 марта в магазинах «Пятерочка» и «Магнит Косметик».
Как ранее сообщалось, возгорание произошло по адресу: 37-я Линия, 93. Из зданий эвакуировали людей. На место выехали порядка 50 спасателей. Из-за сильного ветра и угрозы распространения огня пожару был объявлен второй ранг опасности.
Потушить пожар удалось только спустя несколько часов. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины случившегося устанавливают.