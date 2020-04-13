Крупный пожар полыхает в садоводческих товариществах Волгодонска

На территории садоводческих товариществ в Волгодонске полыхает масштабный пожар. Очаг возгорания находится рядом с плотиной Цимлянского водохранилища.Около восьми часов вечера 14 апреля на территории садоводческих товариществ «Строитель» и «Летний сад» загорелась трава. Пламя быстро распространилось по сухой растительности и вплотную подошло к постройкам, сообщает DonDay.ru Волгодонск. Во многих домах садоводческих товариществ живут люди.По предварительной информации, никто не пострадал, но огонь уже уничтожил несколько хозяйственных построек.На тушение пожара брошены практически все силы местной пожарной службы. К 22 часам спасателям удалось ликвидировать открытое горение и предотвратить дальнейшее распространение огня.