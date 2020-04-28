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Крупное возгорание сухого камыша потушили в Азовском районе

Крупное возгорание сухого камыша потушили в Азовском районе
В Азовском районе ликвидировали горящую сухую растительность. Пламя потушили 30 апреля примерно в 21:00 в хуторе Городище на улице Геологическая, 105.

По предварительной информации, на месте работали 47 спасателей и 15 единиц техники. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать примерно за три часа.

Как сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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