Количество жертв в ДТП на трассе в Ростовской области увеличилось до двух. Утром 7 июля стало известно, что 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Премьера» скончался в больнице.Напомним, ДТП произошло 6 июля около 19:00 на автодороге Веселый – Верхнесоленый – Ажинов. Мужчина находился за рулем иномарки и двигался в сторону хутора Ленинского Веселовского района. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Там авто врезалось в дерево. Помимо водителя, в машине находились 25-летняя девушка и годовалый и 4-летние мальчики. Последний от травм скончался на месте, а самый маленький не пострадал.Водителя и пассажирку доставили в больницу. Но травмы мужчины оказались слишком тяжелыми, и он скончался.