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Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ростове увеличилось до 8 человек

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ростове увеличилось до 8 человек
Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ростове увеличилось до 8 человек. Актуальные данные предоставил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью, 27 июля, атаке подверглись три района: Пролетарский, Железнодорожный и Ленинский. В результате обломки упали на жилой дом. Глава региона рассказал, что за медицинской помощью обратилось 8 человек. Два человека получили помощь медиков на месте, шесть — отправили в больницу.

Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, средне-тяжелое, стабильное, написал Юрий Слюсарь.

На местах происшествий ввели режим ЧС. Жителей эвакуированного дома разместили в ПВР.
Фото: Дондей
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