Когда увидел цены на бензин: водитель ВАЗа протаранил автозаправку в Ростове





Водитель легковушки протаранил автозаправку в Ростове. ЧП произошло 2 июня в районе площади Страны Советов. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсети 6 июня.



Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении заправочной станции. На записи видно, как машина врезается в витрину заправки. Стеклянная дверь выдерживает удар. Тогда водитель ещё несколько раз нажимает на газ и врезается в неё, пока стекло не пошло мелкими трещинами.



На этом «акция протеста» не закончилась. Мужчина попытался прямо на заправке поджечь свою «девятку», но ему помешали сотрудники АЗС.

- Владелец заправки написал заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.



В комментариях пользователи соцсетей решили, что таким образом водитель отреагировал на рост цен на бензин.