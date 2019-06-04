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Когда увидел цены на бензин: водитель ВАЗа протаранил автозаправку в Ростове

Когда увидел цены на бензин: водитель ВАЗа протаранил автозаправку в Ростове

Водитель легковушки протаранил автозаправку в Ростове. ЧП произошло 2 июня в районе площади Страны Советов. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсети 6 июня.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении заправочной станции. На записи видно, как машина врезается в витрину заправки. Стеклянная дверь выдерживает удар. Тогда водитель ещё несколько раз нажимает на газ и врезается в неё, пока стекло не пошло мелкими трещинами.

На этом «акция протеста» не закончилась. Мужчина попытался прямо на заправке поджечь свою «девятку», но ему помешали сотрудники АЗС.
- Владелец заправки написал заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

В комментариях пользователи соцсетей решили, что таким образом водитель отреагировал на рост цен на бензин.

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