Классический случай: огонь уничтожил очередной лакомый кусочек Ростова

За считанные минуты торговцы порядка сотни павильонов рынка «Классик» лишились работы и бизнеса. Утром 6 декабря крупнейший пожар уничтожил несколько тысяч квадратных метров одной из крупнейших торговых точек региона. О многомиллионных убытках Rostov.ru рассказали владельцы и продавцы сгоревших павильонов.По словам очевидцев, пожар начался около пяти часов утра. Сначала загорелись магазины пиротехники. Жители слышали многократные взрывы фейерверков, а затем пламя стало охватывать все большую территорию рынка. Спустя час постройка уже вовсю горела. На место приехали спасатели, но и они не сразу начали тушение. Спецмашины прибыли на крупнейший пожар пустыми и заправлялись водой уже на месте. Было потрачено драгоценное время: все павильоны уже сгорели, а площадь распространения огня увеличилась до 4 тысяч «квадратов».На глазах торговцев пламя уничтожило миллионы рублей, десятки лет времени и огромные силы, вложенные в бизнес. У некоторых в огне оказались также личные документы. В шоке и отчаянии люди наблюдали, как рушится дело всей их жизни. Многие из них не сдерживали слез.- Владелец магазина с ремнями буквально на днях оставил крупную часть выручки, чтобы закупиться сегодня товаром, - рассказал Владимир, торгующий игрушками рядом со сгоревшим зданием. - К тому же к Новому году многие завезли новый товар. Его даже распродать толком не успели - все дотла уничтожил огонь.Пока спасатели пытались пресечь распространение пламени, в других точках рынках кипела работа: торговцы ближайших точек скопом кидали свой товар в мешки и увозили их. Однако не всем это удалось. Спецслужбы сказали уйти с места ЧП, поэтому людям пришлось бросить все свое имущество прямо на дороге. Опасность была в том, что в горящих постройках находились газовые баллоны, которые могли взорваться в любой момент.Страх был не только у владельцев павильонов, но и у жителей близлежащих домов. С самого утра они наблюдали взрывы пиротехники и задыхались от едкого запаха дыма.- Я живу тут недалеко. Увидела салют около семи часов утра, когда делала себе кофе, - собиралась на работу. Думаю, вот это гулянку кто-то устроил! Столько фейерверков разом, - поделилась ростовчанка Любовь. - А потом туман от пиротехники рассеялся, и остались чёрные клубы дыма. Я поняла, что рынок горит.Локализовать огонь удалось спустя семь часов после начала пожара. Вместо некогда крупнейшего рынка, куда приезжали за покупками тысячи ростовчан, осталось одно пепелище.Причина ЧП пока не известна. По предварительным данным, происшествие случилось из-за возгорания электропроводки. Однако продавцы считают иначе. Якобы совсем недавно из-за территории у руководства рынка и администрации города были споры. Власти Ростова хотели расширить дорогу, прилегающую к торговым площадкам, но администрация рынка отказалась сносить «мешающие» здания. Конценцусса не было достигнуто, а утром 6 декабря огонь разрешил спор.Это не первый пожар за последние несколько лет, разрешающий конфликты из-за спорной территории. Так, в 2017 году из-за пожара сгорело несколько десятков домов на Театральном спуске. Пожар на рынке «Темерник» произошёл после отказа продавцов перейти торговать на другую территорию. Последним горел доходный дом Сариевых. Накануне пожара его пытались продать на аукционе. Однако цена настолько выросла, что победитель аукциона отказался подписывать договор. Здание стояло заброшенным, и в одну ночь памятник культуры превратился в пепелище.