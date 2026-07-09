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Камера подъезда засняла драку на Солженицына в Ростове

Камера подъезда засняла драку на Солженицына в Ростове


В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Левенцовский, случилась потасовка в ночь с 8 на 9 июля. Инцидент с участием пяти человек попал на камеру видеонаблюдения.

По имеющимся данным, изначально у дома №17 по улице Солженицына трое мужчин вели беседу. Внезапно из подъезда выбежали еще двое жильцов, и диалог перерос в стычку. На записи с камер видно, как нападавшие заваливают соперников на асфальт и наносят удары ногами. Одному из дерущихся едва удалось оттащить разгоряченного товарища.

В региональном управлении МВД уточнили, что один участник происшествия обратился за медицинской помощью. Сейчас сотрудники устанавливают, из-за чего началась ссора.
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