Кадры эвакуации людей из горящего здания Росреестра в Ростове

Фото: Соцсети

В Сети появились кадры пожара, произошедшего в здании Росреестра в Ростове-на-Дону. Возгорание случилось утром 31 июля на проспекте Сиверса.На записи видно, как возле здания быстро собрались десятки людей. Все смотрели на окно третьего этажа, из которого густыми клубами шел дым. Внутри еще находились сотрудники. Предположительно, основной выход оказался отрезан из-за сильного задымления, поэтому людям пришлось выбираться через окна.Очевидцы не стали ждать приезда пожарных и сразу бросились помогать. Двое мужчин встали друг другу на плечи, чтобы помочь женщине, оказавшейся в оконном проеме. Через несколько минут к месту прибыли спасатели и установили выдвижную лестницу.Тем временем огонь продолжал распространяться. Если сначала дым шел только из одного окна, то вскоре его было видно уже из нескольких. Затем пламя добралось до верхнего этажа.Эвакуация продолжалась. Часть людей поднялась на крышу, спасаясь от огня и дыма. Чтобы снять их, пожарные задействовали автолестницу.На месте работали более 50 сотрудников экстренных служб и около 20 единиц техники. Когда по фасаду здания из окон, где еще недавно бушевал пожар, потекла вода, собравшиеся с облегчением поняли, что спасатели взяли ситуацию под контроль. Спустя некоторое время возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.Причины происшествия устанавливаются.