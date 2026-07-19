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Юрий Слюсарь назвал города и районы Дона, где ночью отразили воздушную атаку

Юрий Слюсарь назвал города и районы Дона, где ночью отразили воздушную атаку
В Ростовской области ночью 19 июля отразили воздушную атаку. Подробности сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы донского региона, около 15 воздушных целей - БПЛА и ракет - уничтожили в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также атака была отражена в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировали.

В Тарасовском районе из-за падения обломков беспилотника вспыхнула сухая трава. Пострадавших также нет. Пожар полностью потушили.
Фото: Дондей
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