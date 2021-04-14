Экс-депутат гордумы Таганрога Артем Екушевский обжаловал приговор
Экс-депутату гордумы Таганрога удалось обжаловать приговор. Ростовский областной суд заменил Артёму Екушевскому реальный срок на два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Бывшего чиновника судили за неуплату налогов.
С 2013-го по 2014 год Екушевский занимал должность директора и учредителя ООО «Белый Двор Т» и не уплатил в общей сложности более 235 миллионов рублей НДС. На бумагах налоговой декларации, регистра бухгалтерского учёта были фиктивные сведения.
В феврале 2021 года Таганрогский городской суд вынес приговор обвиняемому по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» в виде двух лет колонии общего режима.
Артём Екушевский оказался пятым депутатом, на которого завели уголовное дело. Кроме этого, он стал первым чиновником, оказавшимся банкротом с долгом в 440 миллионов рублей. В конце прошлого года три его земельных участка, составлявших всё имущество, продали по заниженной стоимости.