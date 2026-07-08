Экипаж атакованного БПЛА танкера эвакуировали в Таганрог

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Экипаж танкера, подвергшегося атаке беспилотников в ночь на 8 июля, успешно эвакуировали в Таганрог. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.По ее словам, возгорание произошло на борту танкера «Ефросинья», находившегося в акватории Таганрогского залива. После начала пожара капитан судна запросил экстренную эвакуацию экипажа.На помощь морякам были направлены два катера пограничной службы. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей все 13 членов экипажа благополучно эвакуировали и доставили в Таганрог.Как отметила Светлана Камбулова, жизни и здоровью моряков ничего не угрожает.