Известная ростовская байкерша Соната погибла в ДТП

Фото: Соцсети.

В Ростове в ДТП скончалась известная байкерша Соната. Роковое ДТП случилось 17 июля на улице Таганрогской. По предварительным данным, 41‑летняя София ехала на своём Harley‑Davidson. В пути она не справилась с управлением. Транспорт наехал на бордюр, а саму женщину выбросило на газон в разделительной полосе.С тяжёлыми травмами женщину срочно доставили в больницу, но, несмотря на старания медиков, спасти её не удалось.Погибшей оказалась София А. ростовчанка была настоящей легендой местного мотодвижения под псевдонимом Соната. Она участвовала во всевозможных мото-акциях, посещала тематические мероприятия. Кроме того, она очень любила путешествовать и публиковала в сети многочисленные фото с поездок.Прощание с байкершей прошло 21 июля в крематории на Северном. У Софии остались двое сыновей-подростков.