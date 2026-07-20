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Известная ростовская байкерша Соната погибла в ДТП

Известная ростовская байкерша Соната погибла в ДТП
В Ростове в ДТП скончалась известная байкерша Соната. Роковое ДТП случилось 17 июля на улице Таганрогской. По предварительным данным, 41‑летняя София ехала на своём Harley‑Davidson. В пути она не справилась с управлением. Транспорт наехал на бордюр, а саму женщину выбросило на газон в разделительной полосе.

С тяжёлыми травмами женщину срочно доставили в больницу, но, несмотря на старания медиков, спасти её не удалось.

Погибшей оказалась София А. ростовчанка была настоящей легендой местного мотодвижения под псевдонимом Соната. Она участвовала во всевозможных мото-акциях, посещала тематические мероприятия. Кроме того, она очень любила путешествовать и публиковала в сети многочисленные фото с поездок.

Прощание с байкершей прошло 21 июля в крематории на Северном. У Софии остались двое сыновей-подростков.
Фото: Соцсети.
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