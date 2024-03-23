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Из-за теракта 24 марта объявлен днем общенационального траура

Из-за теракта 24 марта объявлен днем общенационального траура
Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.

В Ростовской области 23 и 24 марта не будут проводиться различные мероприятия с большим участием людей, культурные и развлекательные мероприятия тоже отменены. В ТЦ, на рынках и ярмарках будет усилена охрана.

Напомним, теракт в "Крокус сити Холле" 22 марта стал огромным горем для всей страны. В результате нападения более ста человек погибли, еще столько же получили различные ранения.
Фото: Ростов ру.
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