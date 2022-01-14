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Из-за непогоды на Кубани несколько самолетов экстренно сели в Ростове

Из-за непогоды на Кубани несколько самолетов экстренно сели в Ростове
Из-за непогоды в Краснодарском крае несколько авиарейсов экстренно сели в ростовском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Платова.

В частности, до Кубани не смогли добраться три самолета. Это рейс FV-6315 из Санкт-Петербурга (вылетел в 8:20), EO-161 из Москвы (9:00) и S7-5115 из Новосибирска (12:20). Все они приземлились в Ростове. Пока не известно, когда краснодарский аэропорт Пашковский сможет принять самолеты. Поэтому авиакомпании первых двух рейсов организовали перевозку пассажиров на автобусе - пассажиров отвезут в Краснодар, а затем заберут людей, у которых билеты до Петербурга и Москвы. Вероятно, их отправят другим рейсом своей компании.

Пассажирам предстоит провести в пути около 4-5 часов. Тем не менее это лучше, чем застрять посреди пути. Пассажиры прямого рейса явно не рассчитывали оказаться в Ростове.

Перевозчик, чей рейс задержался из Новосибирска, пока не торопится организовывать отправление людей наземным транспортом. На табло Платова указано, что рейс пока задержан. Вероятно, авиакомпания рассчитывает на скорое улучшение метеоусловий на Кубани.
Фото: fotografersha.livejournal.com.
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