Из-за непогоды на Кубани несколько самолетов экстренно сели в Ростове

Фото: fotografersha.livejournal.com.

Из-за непогоды в Краснодарском крае несколько авиарейсов экстренно сели в ростовском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Платова.В частности, до Кубани не смогли добраться три самолета. Это рейс FV-6315 из Санкт-Петербурга (вылетел в 8:20), EO-161 из Москвы (9:00) и S7-5115 из Новосибирска (12:20). Все они приземлились в Ростове. Пока не известно, когда краснодарский аэропорт Пашковский сможет принять самолеты. Поэтому авиакомпании первых двух рейсов организовали перевозку пассажиров на автобусе - пассажиров отвезут в Краснодар, а затем заберут людей, у которых билеты до Петербурга и Москвы. Вероятно, их отправят другим рейсом своей компании.Пассажирам предстоит провести в пути около 4-5 часов. Тем не менее это лучше, чем застрять посреди пути. Пассажиры прямого рейса явно не рассчитывали оказаться в Ростове.Перевозчик, чей рейс задержался из Новосибирска, пока не торопится организовывать отправление людей наземным транспортом. На табло Платова указано, что рейс пока задержан. Вероятно, авиакомпания рассчитывает на скорое улучшение метеоусловий на Кубани.