Из-за горящего в подъезде скутера жильцы многоэтажки в Новочеркасске эвакуировались
В Новочеркасске Ростовской области из-за горящего скутера жителям пришлось эвакуироваться. Пожар случился 29 октября на бульваре Мира.
Ночью жителей дома № 4 разбудил жуткий запах гари. Когда они вышли в подъезд, поняли, что огонь вспыхнул в подъезде. Горожане вызвали на место спасателей и остались ждать помощи на улице.
Для тушения привлекли 16 специалистов на четырех спецмашинах.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь ликвидировали на площади 10 квадратов. Причиной пожара стал вспыхнувший скутер, который стоял в подъезде.