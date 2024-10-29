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Из-за горящего в подъезде скутера жильцы многоэтажки в Новочеркасске эвакуировались

Из-за горящего в подъезде скутера жильцы многоэтажки в Новочеркасске эвакуировались
В Новочеркасске Ростовской области из-за горящего скутера жителям пришлось эвакуироваться. Пожар случился 29 октября на бульваре Мира.

Ночью жителей дома № 4 разбудил жуткий запах гари. Когда они вышли в подъезд, поняли, что огонь вспыхнул в подъезде. Горожане вызвали на место спасателей и остались ждать помощи на улице.

Для тушения привлекли 16 специалистов на четырех спецмашинах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь ликвидировали на площади 10 квадратов. Причиной пожара стал вспыхнувший скутер, который стоял в подъезде.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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