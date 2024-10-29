Из-за горящего в подъезде скутера жильцы многоэтажки в Новочеркасске эвакуировались

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новочеркасске Ростовской области из-за горящего скутера жителям пришлось эвакуироваться. Пожар случился 29 октября на бульваре Мира.Ночью жителей дома № 4 разбудил жуткий запах гари. Когда они вышли в подъезд, поняли, что огонь вспыхнул в подъезде. Горожане вызвали на место спасателей и остались ждать помощи на улице.Для тушения привлекли 16 специалистов на четырех спецмашинах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь ликвидировали на площади 10 квадратов. Причиной пожара стал вспыхнувший скутер, который стоял в подъезде.