Из-за ДТП в центре Ростова парализовано движение



В центре Ростова произошло ДТП с участием двух легковушек. Инцидент случился утром 5 февраля на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Соколова.



Машины полностью перекрыли обе полосы движения. На Красноармейской пробка стоит от Будённовского до Соколова и от Кировского до Соколова. Скорость движения не превышает трёх километров в час.



Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. Когда их уберут с дороги — неизвестно. Сейчас, в час пик, все люди едут на работу. Стоя в такой серьёзной пробке, многие из них наверняка опоздают.



