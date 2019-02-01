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Из-за ДТП в центре Ростова парализовано движение

Из-за ДТП в центре Ростова парализовано движение
В центре Ростова произошло ДТП с участием двух легковушек. Инцидент случился утром 5 февраля на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Соколова.

Машины полностью перекрыли обе полосы движения. На Красноармейской пробка стоит от Будённовского до Соколова и от Кировского до Соколова. Скорость движения не превышает трёх километров в час.

Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. Когда их уберут с дороги — неизвестно. Сейчас, в час пик, все люди едут на работу. Стоя в такой серьёзной пробке, многие из них наверняка опоздают.

Из-за ДТП в центре Ростова парализовано движениеИз-за ДТП в центре Ростова парализовано движениеИз-за ДТП в центре Ростова парализовано движение

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