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Из-за ДТП с «перевертышем» под Батайском образовалась пробка

Из-за ДТП с «перевертышем» под Батайском образовалась пробка

ДТП с перевернутой легковушкой под Батайском Ростовской области спровоцировало образование дорожной пробки. Инцидент случился на Западном шоссе вблизи заправки «Лукойл» около 12:15 9 июля.

По словам очевидцев, после столкновения машина перевернулась и оказалась на крыше в левом ряду. Из-за происшествия в направлении Западного района Ростова-на-Дону образовался затор протяженностью около одного километра.

Официальной информации о пострадавших пока нет.
Фото: Дондей.
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