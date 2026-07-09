Из-за ДТП с «перевертышем» под Батайском образовалась пробка

Фото: Дондей.

ДТП с перевернутой легковушкой под Батайском Ростовской области спровоцировало образование дорожной пробки. Инцидент случился на Западном шоссе вблизи заправки «Лукойл» около 12:15 9 июля.По словам очевидцев, после столкновения машина перевернулась и оказалась на крыше в левом ряду. Из-за происшествия в направлении Западного района Ростова-на-Дону образовался затор протяженностью около одного километра.Официальной информации о пострадавших пока нет.