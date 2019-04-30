Из ростовского аэропорта Платов «Суперджеты» вылетают по расписанию



Авария в московском аэропорту Шереметьево с «Суперджетом-100» авиакомпании «Аэрофлот» не повлияла на расписание Платова. Об этом Rostov.ru сообщил представитель ростовского аэропорта Ксения Бурменко.



Добавим, пассажирские самолёты «Сухой Суперджет 100» являются основными, на которых осуществляет перелеты базовый перевозчик Платова авиакомпания «Азимут».



Авария с судном произошла около 19 часов 5 мая в аэропорту Шереметьево. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск. Сделав два круга, борт запросил аварийную посадку. Во время приземления самолет ударился хвостом о полосу, после чего произошло возгорание.



На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. На данный момент сообщается о 13 погибших, среди которых - двое детей. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек.



