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Трёх кабанят спасли из огня в Ростове: видео

Трёх кабанят спасли из огня в Ростове: видео
В Ростове-на-Дону из крупного ландшафтного пожара спасли трёх детёнышей кабана. На днях на 1-й Луговой загорелся камыш. Среди растительности пряталась семья диких кабанов, рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС. Когда вспыхнуло пламя, самка убежала, а её малыши не смогли самостоятельно выбраться из огня.
Трёх кабанят спасли из огня в Ростове: видео
Пожар охватил площадь 2 000 квадратных метров. Спасатели, заметив маленьких кабанят, вытащили их из пламени. Когда огнеборцы справились с возгоранием, то не удержались от того, чтобы не потискать их. Даже брутальным мужчинам в пожарной амуниции хочется погладить маленьких зверят — спасатели долго снимали на видео и фотографировали крошек.

Понятно, что отпустить их обратно в дикую природу нельзя — не факт, что мать вернётся на место пожара, а в одиночестве они быстро умрут. Их отдали егерю в Цимлянский питомник.

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