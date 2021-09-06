Из ЦГБ Азовского района сбежал пожилой пациент

Из Центральной районной больницы Азовского района, которая находится на улице Ленина, 266 в городе Азове, сбежал 67-летний Василий Натальченко. Пенсионера разыскивают уже восемь суток.Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение в ночь на 1 сентября. Утром медики, не обнаружив его в палате, заявили в полицию.Если вам что-либо известно о местонахождении Василия Натальченко, сообщите в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефону: 8 (86342) 7-14-20.