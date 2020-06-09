Иномарка в Ростовской области врезалась в столб: пострадали двое

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Инцидент произошёл в хуторе Нижнеговейном Каменского района около 22 часов 10 июня.По улице Щаденко ехал 36-летний водитель на «Мазда-3». По предварительной информации, он был пьян. В какой-то момент возникла опасность врезаться в столб, однако автомобилист не стал тормозить. В результате он на большой скорости влетел в опору линии электропередач.В результате ДТП травмы получили сам водитель и его 55 летний пассажир. Их доставили в больницу.