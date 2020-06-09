Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Иномарка в Ростовской области врезалась в столб: пострадали двое

Иномарка в Ростовской области врезалась в столб: пострадали двое
Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Инцидент произошёл в хуторе Нижнеговейном Каменского района около 22 часов 10 июня.

По улице Щаденко ехал 36-летний водитель на «Мазда-3». По предварительной информации, он был пьян. В какой-то момент возникла опасность врезаться в столб, однако автомобилист не стал тормозить. В результате он на большой скорости влетел в опору линии электропередач.

В результате ДТП травмы получили сам водитель и его 55 летний пассажир. Их доставили в больницу.
- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.