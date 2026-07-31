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Губернатор показал кадры поврежденного после атаки БПЛА дома в Гуково

Губернатор показал кадры поврежденного после атаки БПЛА дома в Гуково
В результате ночной атаки беспилотников 31 июля в Гуково получил повреждения пятиэтажный жилой дом. Были опубликованы кадры с места происшествия.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал фотографии многоэтажки, пострадавшей во время воздушной атаки. По его словам, в здании произошло частичное разрушение секции одного из подъездов.

Из соображений безопасности всех жильцов эвакуировали. Им предложили разместиться в пункте временного размещения.

— Жителям всех квартир, которые не повреждены, разрешили в сопровождении спасателей пройти в квартиры, чтобы забрать вещи и документы, — уточнил губернатор.


Специалистам предстоит обследовать здание и определить, можно ли его эксплуатировать дальше. После этого будет принято решение о демонтаже поврежденной секции подъезда и последующем восстановлении дома.
Фото: Юрий Слюсарь
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