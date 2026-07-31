Губернатор показал кадры поврежденного после атаки БПЛА дома в Гуково
В результате ночной атаки беспилотников 31 июля в Гуково получил повреждения пятиэтажный жилой дом. Были опубликованы кадры с места происшествия.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь показал фотографии многоэтажки, пострадавшей во время воздушной атаки. По его словам, в здании произошло частичное разрушение секции одного из подъездов.
Из соображений безопасности всех жильцов эвакуировали. Им предложили разместиться в пункте временного размещения.
Специалистам предстоит обследовать здание и определить, можно ли его эксплуатировать дальше. После этого будет принято решение о демонтаже поврежденной секции подъезда и последующем восстановлении дома.