Губернатор показал кадры последствий атаки БПЛА на Ростов

— Сегодня специальная комиссия примет решение о доступе жильцов в квартиры, чтобы люди смогли забрать документы и покормить домашних животных. До конца завтрашнего дня специалисты должны определить, подлежит ли дом восстановлению, — сообщил Юрий Слюсарь.

Фото: Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал кадры последствий ночной атаки беспилотников на Ростов, произошедшей 27 июля.По его словам, силы ПВО перехватили над регионом около 50 БПЛА. Однако избежать разрушений на земле не удалось.Наиболее серьезные повреждения получила одна из многоэтажек в микрорайоне «Красный Аксай». В результате удара были повреждены верхние этажи здания, также оказалась задета несущая балка.Из соображений безопасности жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения.По последним данным, в Ростове после падения обломков беспилотников повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений и 19 автомобилей. В границах пострадавших территорий введен локальный режим ЧС. Специалисты проводят поквартирные обходы, оценивают ущерб и оформляют выплаты пострадавшим.